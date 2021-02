Захід закінчиться 9 лютого.

У сервісі цифрової дистрибуції Steam стартував лютневий фестиваль ігор, на якому користувачі можуть безкоштовно оцінити понад 500 демоверсій. Захід триватиме до 9 лютого.

Всі доступні демо можна знайти на сторінці фестивалю. Там ігри розбиті за жанрами – від шутерів і хорорів до головоломок та RPG. Ми вибрали найпопулярніші проекти:

Little Nightmares II;

Potion Craft: Alchemist Simulator;

Glitchpunk;

Potion Craft;

Despot's Game;

Expedition Zero;

Builder Simulator;

Narita Boy;

Hidden Deep;

Tree of Life: Oddria!;

Timberborn;

Loop Hero;

The Last Stand: Aftermath;

Frozen Flame.

Під час фестивалю всі бажаючі можуть приєднатися до онлайн-трансляцій, щоб поспілкуватися з розробниками представлених ігор.

Нагадаємо, що в іншому цифровому магазині, Epic Games Store, сьогодні можна отримати безкоштовно двомірний піксельний платформер-метроідванію Dandara: Trials of Fear Edition. Роздача закінчиться о 18:00 за Києвом, а після користувачами віддадуть безкоштовно For The King — суміш стратегії, покрокових боїв з елементами roguelike.

