У сервісі цифрової дистрибуції Steam стартував лютневий фестиваль ігор, на якому користувачі можуть безкоштовно оцінити понад 500 демоверсій. Захід триватиме до 9 лютого.
Всі доступні демо можна знайти на сторінці фестивалю. Там ігри розбиті за жанрами – від шутерів і хорорів до головоломок та RPG. Ми вибрали найпопулярніші проекти:
- Little Nightmares II;
- Potion Craft: Alchemist Simulator;
- Glitchpunk;
Potion Craft;
Despot's Game;
Expedition Zero;
- Builder Simulator;
- Narita Boy;
- Hidden Deep;
- Tree of Life: Oddria!;
- Timberborn;
- Loop Hero;
- The Last Stand: Aftermath;
- Frozen Flame.
Під час фестивалю всі бажаючі можуть приєднатися до онлайн-трансляцій, щоб поспілкуватися з розробниками представлених ігор.
Нагадаємо, що в іншому цифровому магазині, Epic Games Store, сьогодні можна отримати безкоштовно двомірний піксельний платформер-метроідванію Dandara: Trials of Fear Edition. Роздача закінчиться о 18:00 за Києвом, а після користувачами віддадуть безкоштовно For The King — суміш стратегії, покрокових боїв з елементами roguelike.