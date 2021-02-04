На фестивалі можна випробувати Little Nightmares II за тиждень до релізу / фото Bandai Namco

У сервісі цифрової дистрибуції Steam стартував лютневий фестиваль ігор, на якому користувачі можуть безкоштовно оцінити понад 500 демоверсій. Захід триватиме до 9 лютого.

Всі доступні демо можна знайти на сторінці фестивалю. Там ігри розбиті за жанрами – від шутерів і хорорів до головоломок та RPG. Ми вибрали найпопулярніші проекти:

  • Little Nightmares II;
  • Potion Craft: Alchemist Simulator;
  • Glitchpunk;

  • Potion Craft;

  • Despot's Game;

  • Expedition Zero;

  • Builder Simulator;
  • Narita Boy;
  • Hidden Deep;
  • Tree of Life: Oddria!;
  • Timberborn;
  • Loop Hero;
  • The Last Stand: Aftermath;
  • Frozen Flame.

Під час фестивалю всі бажаючі можуть приєднатися до онлайн-трансляцій, щоб поспілкуватися з розробниками представлених ігор.

Нагадаємо, що в іншому цифровому магазині, Epic Games Store, сьогодні можна отримати безкоштовно двомірний піксельний платформер-метроідванію Dandara: Trials of Fear Edition. Роздача закінчиться о 18:00 за Києвом, а після користувачами віддадуть безкоштовно For The King — суміш стратегії, покрокових боїв з елементами roguelike.

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Автор: Сергій Коршунов