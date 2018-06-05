Застрелився відомий український режисер

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства чоловіка. Його труп виявили з наскрізним вогнепальним поранення у щелепу. Поряд з тілом знайшли зброю.

На Чернігівщині в одному із сіл Бахмацького району виявили застреленим 36-річного режисера та засновника кількох етнофестивалів Леоніда Кантера.

За інформацією сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області, поліція розслідує самогубство чоловіка.

Згідно з інформацією, поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства чоловіка в одному з сіл Бахмацького району.

«Надвечір 4 червня до поліції надійшло повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення у щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю», - говориться у повідомленні поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження та перевіряються всі обставини події.

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Власні джерела УНІАН у правоохоронних органах підтвердили, що загиблий – режисер Кантер.

Довідка УНІАН. Леонід Кантер (народився 1981 року у Києві) – український продюсер, режисер, мандрівник та письменник.

У 2002 році отримав першу вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (спеціальність «Актор театру та кіно, ведучий телепрограм»). 2005р. — друга вища освіта в КНУТКіТ (спеціальність «Режисер телебачення»).

2003 р. — заснував кіностудію «Лізард філмс». Студія зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.

У 2004–2007 рр. — працював викладачем КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого.

У 2007 р. Кантер із родиною оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області.

У 2015 р. зняв повнометражний документальний фільм про Небесну Сотню «Добровольці Божої чоти», 2018 р. – фільм про загиблого в АТО оперного співака, Героя України Василя Сліпака «Міф».

Кантер був засновником етнічних фестивалів на хуторі Обирок – «Хліб», «Мама Африка» та інших.

Разом з дружиною виховували трьох дітей.

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