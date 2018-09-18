У Києві пограбували авто відомої телеведучої (фото)
09:31, 18 вересня 2018Інциденти
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За її словами, вкрадено багато відеоматеріалу проектів «Рандеву» і «Кіно з Яніною Соколовою». Також серед вкраденого – документи.
У Києві пограбували авто відомої телеведучої / соцмережі
Біля гімназії Консул на вулиці Круглоуніверситетській у Києві обікрали авто телеведучої «5-го каналу» Яніни Соколової.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Протягом хвилини вони відкрили машину, обчистили її і втекли», – зазначила Соколова.
За її словами, вкрадено багато відеоматеріалу проектів «Рандеву» і «Кіно з Яніною Соколовою». Також серед вкраденого – документи.
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