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У Києві пограбували авто відомої телеведучої (фото)

09:31, 18 вересня 2018
Інциденти
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У Києві пограбували авто відомої телеведучої / соцмережі

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом хвилини вони відкрили машину, обчистили її і втекли», – зазначила Соколова.

За її словами, вкрадено багато відеоматеріалу проектів «Рандеву» і «Кіно з Яніною Соколовою». Також серед вкраденого – документи.

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Теги: #пограбування#ведуча