У поліції відкрили справу про хуліганство, а в соцмережах рекомендують відправити їх в артилеристи.

У Чернігові поліція затримала чотирьох чоловіків, які запустили феєрверк під час "повітряної тривоги". Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з інформацією, вдень на лінію "102" зателефонувала жителька міста, яка повідомила, що почула гучний вибух під час сигналу "повітряної тривоги" і побачила спалахи салюту з балкону будинку по вулиці Івана Мазепи.

Поліція встановила, що до хуліганства причетні четверо нетверезих чоловіків, які разом святкували Новий рік. Поліцейські навідалися до їхнього помешкання.

Але чоловіки відмовилися відчинити двері.

"Тому було прийнято рішення про примусове відкриття дверей. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення "Чернігів" поліцейські провели невідкладний обшук в приміщенні", - зазначається в повідомленні поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У соціальних мережах інцидент викликав гнівні коментарі чернігівців з рекомендаціями відправити хуліганів на передову. "Готові артилеристи! Усіх в артилерію!", - написали в коментарях підписники чернігівського пабліку.

Заборона використання піротехнічних засобів

У Чернігівській області, як і по всій Україні, діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів.

В новорічну ніч у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб. Про це повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

"Встановлено, що 1 січня о 00:10 у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб", - сказано в повідомленні. При цьому в поліції зазначили, що в Україні чоловік перебуває на законних підставах.

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