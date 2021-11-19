У 9 випуску співачка вирішила залишити на проекті всіх учасників, ніхто не покинув шоу.

Наближається фінал романтичного шоу "Холостячка-2" і глядачам вже не терпиться дізнатися, кого ж вибере співачка Злата Огнєвіч. Однак не всі чоловіки підходять артистці.

Хто з учасників, що залишилися на проекті, має більше шансів на серце Огнєвіч, розповіла виданню "РБК" астролог Аріна Артурівна.

Вона проаналізувала особистості всіх чотирьох учасників шоу, які залишилися на проекті після 9 випуску: Максима Тарапати, Дмитра Шевченка, Андрія Задворного та Андрія Хветкевича.

Шанси Максима Тарапати на успіх у відносинах зі Златою Огнєвіч

32-річний бізнесмен, за словами астролога, є містичною, романтичною, мудрою і духовною особистістю. Але Тарапата також "трохи дивний і ексцентричний", стверджує Артурівна.

Читайте такожЙмовірний переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч "спалився" в мережі (відео)Більш того, астролог заявила, що бізнесмен часто грає, його емоції можуть бути різкими й дивними. Його відносини з Огнєвіч будуть сповнені парадоксів, Тарапата схильний до зрад і може закохатися відразу у двох дівчат.

Якщо співачка обере бізнесмена, вважає астролог, в їхньому романі будуть серйозні проблеми: пристрасть перетвориться на холод і втрату інтересу. Тому Огнєвіч не варто вибирати Тарапату, їм краще побудувати теплі дружні відносини, у яких буде більше шансів, ніж у романтичних.

Чи вийде Огнєвіч стати щасливою з Дмитром Шевченком

38-річний львівський бізнесмен має високий інтелект і є дуже товариським, стверджує астролог. Шевченко наділений умінням тверезо дивитися на життя, але він має нестабільну самооцінку, через що часто буває поверхневим і легковажним.

У відносинах бізнесмен часто може використовувати свою половинку лише як об'єкт для підживлення свого его. За словами астролога, у Шевченка занадто мало спільного з Огнєвіч. Тому співачці не варто будувати відносини з 38-річним бізнесменом. У їхніх стосунках буде пристрасть, але зовсім не буде взаєморозуміння, заявила Артурівна.

Андрій Задворний і його сумісність з "Холостячкою"

31-річний бізнесмен є дуже напруженою людиною, яка має нотки деспотизму і власницьке почуття, стверджує астролог. Він нібито бачить світ як простір, де потрібно "мудрувати".

Астролог заявила, що у Задворного часто бувають награні емоції, він може бути лукавим і часто хоче всім догодити. Але його прагнення подобатися оточенню не підкріплюється справами, лише словами.

Читайте також"Назвавши Злату куркою": учасник "Холостячки 2" зухвало висловився про образу ОгнєвічОднак пріоритетом для нього є пошук надійної людини. Задворний ретельно вибирає половинку і його почуття можуть тривати все життя. Він може бути вірним і відданим, з такою людиною вийти прожити до старості, вважає астролог.

Також у бізнесмена присутні ревнощі. Однак Огнєвіч може дати Задворному "печатку щастя", завдяки чому вони зможуть побудувати відносини. Між ними є сексуальний потяг, їх союз може бути вдалим. Але, зауважила астролог, без ревнощів і обмежень все одно не обійдеться.

Андрій Хветкевич і Злата Огнєвіч - прогноз на відносини

38-річний бізнесмен, який жив в декількох країнах і захоплювався фрідайвінгом, є ідеалістом, але в його житті є і жертовність. За словами астролога, він бачить світ майданчиком для роботи над собою. Хветкевич є ідеалістом і для нього дуже важливий матеріальний достаток.

Читайте також"Холостячка": кого з чоловіків Злата Огнєвіч відправить додому після знайомства з їхніми ріднимиВідносини з жінками, вважає астролог, бізнесмен бачить полем бою й ареною для конкуренції. Він може відчувати яскраві почуття і напоказ демонструвати симпатію. Хветкевич шукає жінку, яка буде яскравою, пристрасною і спортивною.

Огнєвіч може знайти щастя з Хветкевичем, але це буде не назавжди. За словами астролога, Їхні стосунки будуть недовговічними.

Нагадавши, у 9 випуску шоу "Холостячка-2" Огнєвіч вирішила нікого не відправляти додому - Дмитро Шевченко, Андрій Задворний, Макс Тарапата і Андрій Хветкевич залишилися на проекті.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко