Співачка оголила своє тіло.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram короткий ролик, на якому вона постала в незвичайному образі.

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На кадрах Тіна позує повністю оголеною. Хоча груди вона прикрила однією рукою. Також Кароль зробила незвичайну для себе зачіску, заколовши ззаду волосся. При цьому одне пасмо на чубку вона все ж випустила.

"Тіна, ви вбиваєте своєю красою і голосом", "Вау", "Неймовірно красива", "Найкрасивіший і найталановитіший бос в цьому світі", "Це чарівно", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич