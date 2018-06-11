Справжнє пекло на Землі: розробники анонсували продовження легендарної гри DOOM (відео)

17:56, 11 червня 2018
Наука та IT
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Компанія показала невеликий тизер, з якого можна зробити висновок, що цього разу місцем дії стане Земля, постраждала від нападів демонів.

За словами розробників, в DOOM Eternal буде вдвічі більше демонів, а сам Doomguy отримає посилені можливості і нову зброю. Крім того, дія гри перенесеться на нашу планету, і в Bethesda пообіцяли, що в новій частині фанати DOOM побачать, що таке «пекло на Землі».

Всі подробиці про гру будуть розкриті на фестивалі QuakeCon 2018, який відбудеться в американському Далласі 10 серпня.

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Теги: #Земля#комп'ютерні ігри