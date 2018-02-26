Євробачення: продюсер "пройшовся" по учасниках нацвідбору і розкрив формулу успіху Melovin

Продюсер пояснив, чого не вистачило кожному з решти фіналістів нацвідбору "Євробачення" для перемоги.

Український продюсер Денис Путінцев, менеджер співачки Анастасії Приходько, заявив, що молодий артист MELOVIN (Костя Бочаров) переміг у Національному відборі на "Євробачення-2018" завдяки п'яти "С", маючи на увазі секс, страх, смерть, скандал, сміх.

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Про це йшла мова в блозі продюсера на STARBOM.com. "Згадайте, як ви перегортувати стрічку соціальної мережі? Що привертає вашу увагу? Класичні п'ять "За" – секс, страх, смерть, скандал, сміх. Просто MELOVIN з його космічної привабливістю для малоліток, зовнішністю від Marilyn Manson, палаючої сходами в небеса і фан-базою, найпереконливіше побудував відносини з цільовою аудиторією, став для обивателів сценічним адептом цих п'яти "С", - стверджує Путінцев.

Крім того, продюсер пояснив, чого не вистачило кожному з решти фіналістів Нацвідбору для перемоги.

"LAUD – ні сексу, ні страху, ні сміху. Влад Каращук - якісний вокаліст. Але холодний і сирий. Він співав на беках у MamaRika в торішньому Нацвідборі. Відмінний хлопець. Але йому ще потрібно поголодувати. І скільки б юний герой не намагався "працювати над поглядом", до рівня rag'n'bone Man у нього ще харизма не зросла.

VILNA порушила мене екологічно чистим стимулятором – автентикою. Але моя потенція ослабла до фіналу на тлі платонічної любові до world music. Дівчина знову таки не дала мені нічого з п'яти "С". А страх перед бізонами був, швидше, сміхом. Особливо після жарти Притули про "оренду барабанів на Довженка".