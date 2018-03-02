Донька нардепа Добкіна похвалилася відвертими фото з відпочинку

09:58, 02 березня 2018
Суспільство
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Добкіна показала фото з відпочинку / фото instagram.com/alladobkina007

24-річна донька нардепа з "Опоблоку" зупинилася в одному з найрозкішніших курортних комплексів Трускавця.

У перший день весни, 1 березня, вона показала фото, де позує в купальнику на тлі снігу.

фото instagram.com/alladobkina007

Раніше папараці застали Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі на відпочинку на пляжі і цим самим спростували чутки про кризу у їхніх стосунках.

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Теги: #донька Добкіна#відверті фото#Алла Добкіна відпочинок