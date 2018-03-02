Донька нардепа Добкіна похвалилася відвертими фото з відпочинку

Алла Добкіна вирушила на відпочинок в Трускавець, вже вихваляється фото.

Донька екс-"регіонала" Михайла Добкіна Алла вирушила на відпочинок у Трускавець і вихваляється фотографіями з готелю.

24-річна донька нардепа з "Опоблоку" зупинилася в одному з найрозкішніших курортних комплексів Трускавця.

У перший день весни, 1 березня, вона показала фото, де позує в купальнику на тлі снігу.

Раніше папараці застали Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі на відпочинку на пляжі і цим самим спростували чутки про кризу у їхніх стосунках.