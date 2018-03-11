Лобода офіційно підтвердила свою вагітність (фото, відео)

Світлана Лобода зізналася, що готується вдруге стати мамою, і йде в декрет.

Співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що вагітна другою дитиною.

Про це вона заявила в Instagram.

Новина про те, що співачка Світлана Лобода вагітна з'явилася в мережі 4-5 березня. Однак тоді знаменитість вирішила не коментувати несподівану звістку.

Підтвердити свою вагітність Світлана вирішила під час вручення однієї з премії в Кремлі. У країні-агресора Лободу визнали «Співачкою року».

"Я йду в невелику відпустку... Щоб записати новий альбом і підготувати абсолютно нове шоу, яке ми покажемо вже в жовтні. А також я йду, щоб підготуватися до найважливішої події в житті кожної жінки... народження малюка. Для мене це велике диво... і я вдячна небу за цей подарунок, а вам, за вашу любов і ваше визнання!" - написала співачка у своєму Instagram.

Нагадаємо, що передбачуваним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.