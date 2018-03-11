Лобода офіційно підтвердила свою вагітність (фото, відео)
Співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що вагітна другою дитиною.
Про це вона заявила в Instagram.
Новина про те, що співачка Світлана Лобода вагітна з'явилася в мережі 4-5 березня. Однак тоді знаменитість вирішила не коментувати несподівану звістку.
Підтвердити свою вагітність Світлана вирішила під час вручення однієї з премії в Кремлі. У країні-агресора Лободу визнали «Співачкою року».
😭😭😭 Не знаю чому я ревууу. Я так щаслива за свою улюблену @lobodaofficial і таке дивне відчуття з'являється, коли дізнаєшся про це і всі твої припущення виявляються правдою ❤ я аж забула, як дихати на пару секунд 👌 #вотэтоновости #лобода #ло #беременнаялобода #вотэтоповорот #loboda #lo #lobodafan #lobodaofficial
"Я йду в невелику відпустку... Щоб записати новий альбом і підготувати абсолютно нове шоу, яке ми покажемо вже в жовтні. А також я йду, щоб підготуватися до найважливішої події в житті кожної жінки... народження малюка. Для мене це велике диво... і я вдячна небу за цей подарунок, а вам, за вашу любов і ваше визнання!" - написала співачка у своєму Instagram.
сьогодні я хочу подякувати своїх шанувальників, глядачів, організаторів премії Браво , мою команду, яка впродовж стількох років зі мною 🤲 цей рік був наповнений яскравими подіями в моєму житті він став знаковим Я йду в невелику відпустку... Щоб записати новий альбом і підготувати абсолютно нове шоу, яке ми покажемо вже в жовтні. А також я йду, щоб підготуватися до найважливішої події в житті кожної жінки...народження малюка ☺️ Для мене це велике диво ... і я вдячна небу за цей подарунок, а вам, за вашу любов і ваше визнання! Вже в червні , знову в строю, знову на концертах Ваша Loboda❤️ @natellakrapivina @lobandaaa @ramazzotti_eros @russkoe_radio #певицагода#лучшийальбом 🤷♀️
Нагадаємо, що передбачуваним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.