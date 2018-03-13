"Навіть гроші пропонувала": як Оля Полякова воює з комунальниками через дах, що протікає (відео)

19:53, 13 березня 2018
Суспільство
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Артистка ходить квартирою, яку на очах заливає через невідремонтований дах. Виявляється - війну з керівником ЖЕКу Полякова веде десятиліття. Вона навіть власним коштом ремонт, каже, пропонувала! Але все марно. Тож для бюрократів в нашій країні немає різниці - проста ти людина, або справжня зірка.

Полякова опублікувала відеоролик, в якому вона скаржиться на дах, що протікає. За словами артистки, ЖЕК нібито відмовляється усувати проблему, посилаючись на відсутність грошей.

«У мене в черговий раз тече дах. До кого звертатися: до Кличка, до Порошенка? Тому що ЖЕК не працює, нічого не відбувається. Звертаюся в ЖЕК, мене посилають до чортової матері вже 10 років поспіль, у них немає грошей!» – написала співачка.

Полякова вирішила публічно підняти це питання на власному прикладі, адже впевнена, що подібна ситуація є в багатьох інших будинках України.

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Теги: #Оля Полякова