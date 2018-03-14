Вагітна Джамала презентувала кліп про казкове кохання (відео)

Пісня звучить під час фінальних титрів у мультику "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила". Майбутня мама повідомила про це на своїй сторінці Instagram.

Співачка і тренер "Голосу країни" Джамала презентувала новий кліп "Ти любов моя".

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Ця композиція звучить під час фінальних титрів у мультику "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила". Майбутня мама повідомила про це на своїй сторінці Instagram.

"Пісня "Ти любов моя" дуже сонячна і позитивна, вона вчить нас мріяти і вірити в себе, а головне - любити. Я вже встигла подивитися мультфільм, і дуже пишаюся тим, що це абсолютно українське кіно: дитяче, добре, професійне та якісне. І, звичайно, чудово бути частиною такого класного проекту", - підписала Джамала ролики з відео.

Кліп знімали в студії під час запису треку, а в самому відео використані найяскравіші кадри мультфільму.

Нагадаємо, нещодавно співачка поділилася, як змінилося її життя через вагітність.