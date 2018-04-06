Віру Брежнєву запідозрили у плагіаті (відео)
13:24, 06 квітня 2018Суспільство
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Хіт співачки "Близкие люди" повторює мелодію пісні чилійської виконавиці Javiera Mena.
Популярну українську співачку, екс-учасницю відомого жіночого колективу "ВІА Гра" і дружину композитора Костянтина Меладзе Віру Брежнєву звинуватили в плагіаті.
Про це пише Super.ru в Instagram. Видання зазначає, що хіт співачки "Близкие люди" повторює мелодію пісні чилійської виконавиці Javiera Mena - Luz de Piedra de Luna.
"Закралися підозри, що Віра Брежнєва зплагіатила свій останній хіт "Близькі люди". Разючу схожість виявили з піснею чилійської співачки Javiera Mena, яку вона випустила 8 років тому", - сказано в повідомленні.
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