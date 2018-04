Віру Брежнєву запідозрили у плагіаті (відео)

Закралися підозри, що Віра Брежнєва зплагіатила свій останній хіт "Близькі люди". Разюча схожість виявили з піснею чилійської співачки Javiera Mena, яку вона випустила 8 років тому. Відзначайте своїх близьких людей в коментарях 😊

A post shared by Super (@super.ru) on Apr 5, 2018 at 8:02am PDT