Лобода похвалилася перемогою на черговій російській премії

Українську співачку Світлану Лободу визнали найпопулярнішою виконавицею в Росії.

Українська співачка Світлана Лобода отримала премію "Краща виконавиця" в російському рейтингу "Топ Хіт", перемігши своїх суперниць Ольгу Бузову і Ані Лорак.

Про це співачка повідомила в своєму Instagram-акаунті.

"Премія "Топ Хіт" оголосила результати за рік. LOBODA - Найпопулярніша виконавиця на радіо в 2017 році - 10 треків – 2 299 587 ефірів. LOBODA - Найкраща виконавиця року за версією YouTube Russia в 2017 році (95 807 728 переглядів). LOBODA - "Твои глаза", найбільш ротируемый трек 2017 року (875 612 ефірів)", - похвалилася українка.

Як повідомляв УНІАН, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на народження другої дочки, виклала на своїй сторінці в соціальній мережі уривок з нового російського фільму «Гоголь.Вій». Артистка виконала пісню для цієї картини.