"Потекла текіла": українська співачка Alyosha роздяглася для нового гарячого кліпу (відео)

10:12, 18 квітня 2018
Суспільство
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Пікантні кадри з'явилися на YouTube-каналі співачки. У новому ролику Alyosha постає перед глядачами в ніжному і одночасно сексуальному образі. Зірка позує перед камерою, грайливо прикривши груди руками. Для кліпу співачка одягла тільки труси тілесного кольору, які ледь видно.

Темні кольори і часткове освітлення додали пікантності відвертого образу Alyosha, яка спокусливо згинається і ніжно торкається свого тіла.

"Нехай зазвучить музика, розбудить почуття і плечі обійме той, хто пробуджує урагани всередині. І стануть непотрібними ані магія, ані чар-зілля. тільки мелодія тіла і пристрасть, чиста, як гаряча текіла" - прокоментувала відео Alyosha.

Відомо, що зірка незабаром почне роботу над головним кліпом на пісню "Текіла".

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Теги: #відео#кліп