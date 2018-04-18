"Потекла текіла": українська співачка Alyosha роздяглася для нового гарячого кліпу (відео)

Зірка позує перед камерою, грайливо прикривши груди руками. Для кліпу співачка одягла тільки труси тілесного кольору, які ледь видно.

Українська співачка Alyosha презентувала нову пісню під назвою "Текіла". Несподівано для шанувальників зірка роздяглася в lyric-video композиції.

Пікантні кадри з'явилися на YouTube-каналі співачки. У новому ролику Alyosha постає перед глядачами в ніжному і одночасно сексуальному образі. Зірка позує перед камерою, грайливо прикривши груди руками. Для кліпу співачка одягла тільки труси тілесного кольору, які ледь видно.

Темні кольори і часткове освітлення додали пікантності відвертого образу Alyosha, яка спокусливо згинається і ніжно торкається свого тіла.

"Нехай зазвучить музика, розбудить почуття і плечі обійме той, хто пробуджує урагани всередині. І стануть непотрібними ані магія, ані чар-зілля. тільки мелодія тіла і пристрасть, чиста, як гаряча текіла" - прокоментувала відео Alyosha.

Відомо, що зірка незабаром почне роботу над головним кліпом на пісню "Текіла".