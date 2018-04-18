"Потекла текіла": українська співачка Alyosha роздяглася для нового гарячого кліпу (відео)
Українська співачка Alyosha презентувала нову пісню під назвою "Текіла". Несподівано для шанувальників зірка роздяглася в lyric-video композиції.
Пікантні кадри з'явилися на YouTube-каналі співачки. У новому ролику Alyosha постає перед глядачами в ніжному і одночасно сексуальному образі. Зірка позує перед камерою, грайливо прикривши груди руками. Для кліпу співачка одягла тільки труси тілесного кольору, які ледь видно.
Темні кольори і часткове освітлення додали пікантності відвертого образу Alyosha, яка спокусливо згинається і ніжно торкається свого тіла.
"Нехай зазвучить музика, розбудить почуття і плечі обійме той, хто пробуджує урагани всередині. І стануть непотрібними ані магія, ані чар-зілля. тільки мелодія тіла і пристрасть, чиста, як гаряча текіла" - прокоментувала відео Alyosha.
Відомо, що зірка незабаром почне роботу над головним кліпом на пісню "Текіла".