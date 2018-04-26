Помер відомий радянський актор

Глядачам він відомий за фільмами "Ти не сирота", "Ташкент - місто хлібне", а також 17-серійним телефільмом "Вогняні дороги".

Кінорежисер і народний артист СРСР Шухрат Аббасов помер у Ташкенті на 88-му році життя.

Про це повідомили рідні режисера, передає агентство "РИА Новости".

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Аббасов народився 16 січня 1931 року в Коканді на сході Узбекистану. У 1954 році він закінчив режисерський факультет Ташкентського державного інституту театрального мистецтва ім. А. Н. Островського, а в 1958 році - Вищі режисерські курси при "Мосфільмі". У 1982-1986 роках він очолював кіностудію "Узбекфільм", в різні роки працював завідуючим кафедрою і викладачем в Державному інституті мистецтв і культури Узбекистану.

Глядачам він відомий за фільмами "Про це говорить вся махалля", "Ти не сирота", "Ташкент - місто хлібний", а також 17-серійний телефільм "Огненні дороги" про життя і творчість узбецького поета Хамзи Хакимзаде Ніязі.

Як повідомляв УНІАН, помер народний артист України, відомий театральний, кіно - і телеактер Олег Треповський.