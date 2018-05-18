За останні 30 років поп-музика стала сумнішою - дослідження (відео)

Дослідники проаналізували 500 тисяч пісень, які виходили у Великій Британії в період з 1985 по 2015 рік. Далі композиції групували відповідно до їх настрою.

Учені з Каліфорнійського університету в Ірвіні дійшли висновку, що протягом останніх 30 років поп-музика стала набагато сумнішою. Про це пише NME.

Дослідники проаналізували 500 тисяч пісень, які виходили у Великій Британії в період з 1985 по 2015 рік. Далі композиції групували відповідно до їх настрою, повідомляє НВ.

Один з авторів наукової роботи Наталія Л. Комарова каже, що в піснях знизився рівень "щастя" і "яскравості", а рівень "смутку" - навпаки, виріс. У той самий час, популярні пісні стали більш танцювальними і придатними для вечірок.

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"Не дивлячись на те, що текст пісень стає більш сумним, люди, схоже, не хочуть про це думати, а хочуть танцювати", - зазначає Комарова.

Крім того, дослідники виявили, що всупереч появі великої кількості сумних пісень, ці композиції не стають більш популярними, ніж пісні зі щасливим змістом.

"Хоча з кожним роком виходить дедалі більше сумних пісень, публіка слухає радісні, щасливі пісні", - говорять автори дослідження.

Серед сумних пісень, які звучать останнім часом, в дослідженні перераховані треки Stay With Me Сема Сміта, Whispers музиканта Passenger і Unmissable гурту Gorgon City. Як приклад щасливих пісень були приведені треки Glory Days Брюса Спрінгстіна і Freedomгурту Wham.