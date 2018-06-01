Лобода поділилася забавним фото з донькою
12:24, 01 червня 2018Суспільство
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Співачка Лобода знову потішила шанувальників новим фото.
На знімку Лобода з дочкою дуркують / @lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила в США другу дитину, поділилася з шанувальниками забавним фото зі своєю старшою донькою.
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Знімок артистка розмістила в Instagram. На ньому донька співачки Єва в окулярах. "Моя дитина", - підписала кадр Світлана Лобода.
Раніше українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки. Пологи проходили в Лос-Анджелесі. "Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим ❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.
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