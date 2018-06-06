Тизер нового кліпу "вагітної" Світлани Лободи в першу добу вийшов в тренди YouTube (відео)

Тизер нового кліпу української співачки Світлани Лободи на пісню "SuperStar" набрав 1,6 млн переглядів за добу.

Тизер нового кліпу української співачки Світлани Лободи на пісню "SuperStar" за добу вийшов в тренди YouTube. Зараз відео знаходиться на 21 позиції.

Відео розміщено на каналі співачки в YouTube.

Ролик набрав 1,6 млн переглядів за добу.

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У кліпі Лобода дуже запально танцює і навіть виконує тверк. При цьому у співачки на відео досить великий живіт. Однак судячи з того, як різко і динамічно рухається Лобода, живіт може бути накладними. На користь цього припущення говорить і той факт, що всі жінки з підтанцьовки в кліпі також з великими животами.

Зазначимо, що фанатам співачки відео не дуже сподобалося: "Яка гидота!Раніше як співачку я її поважала, а зараз нічого, крім глибокої відрази не відчуваю. І для тих, хто в коментах спробує мені заперечити: якщо вона вважає, що подібне має право, то я в свою чергу, маю право відчувати почуття огиди і відрази", "Як то гидко все це виглядає", "Ну, вона б ще з парашута сиганула з пузом, че вже там...", "казна-що", "Жах", "Дикість якась", "Лободу обожнюю. Але дивитися чомусь неприємно".

Як повідомляв УНІАН, шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили зірку вагітності.