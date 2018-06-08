Пальми і сітка: Настя Каменських підкорила Instagram спокусливим знімком

Шанувальники в коментарях розсипалися в компліментах фігурі співачки.

Українська співачка Настя Каменських поділилася з підписниками новою фотографією, що вражає уяву. Читайте такожДва українські гурти зібралися на музичний фестиваль у Москву У своєму Instagram співачка виклала знімок, на якому позує в світлому боді з сіткою. Шанувальники в коментарях розсипалися в компліментах фігурі співачки. "Супер жінка вамп!", "Божевільна фігурка", "Сама досконалість!", "Дуже гаряче". Деякі користувачі помітили, правда, що співачка дещо поправилася. Як повідомляв УНІАН, шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили зірку вагітності.

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