Пальми і сітка: Настя Каменських підкорила Instagram спокусливим знімком

11:24, 08 червня 2018
Суспільство
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Співачка позує у світлому боді з сіткою / Instagram Настя Каменських

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У своєму Instagram співачка виклала знімок, на якому позує в світлому боді з сіткою.

Шанувальники в коментарях розсипалися в компліментах фігурі співачки.

"Супер жінка вамп!", "Божевільна фігурка", "Сама досконалість!", "Дуже гаряче". Деякі користувачі помітили, правда, що співачка дещо поправилася.

Як повідомляв УНІАН, шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили зірку вагітності.

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Теги: #Настя Каменських