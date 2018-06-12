Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в Греції (фото)

09:36, 12 червня 2018
Суспільство
8177 0
Софії виповнилося 7 років / Instagram Ані Лорак

Фотографії співачка опублікувала в Instagram.

❤️ Мої солодкі щічки.. 🍰🍭🍭

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

У Греції Лорак з чоловіком і друзями покаталися на яхті і разом розрізали іменинний торт.

Зазначимо, що маленька Соня росте всебічно розвиненою дитиною і знає 4 мови: російсьу, англійську, українську і турецьку, а також активно займається танцями.

Instagram Ані Лорак

Як повідомляв УНІАН, шанувальники Ані Лорак запідозрили співачку під час вагітності. На свіжому знімку співачка позує у просторому платті, приховує її струнку фігуру, що і наштовхнуло шанувальників на думки про вагітність артистки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ані Лорак