Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в Греції (фото)

У Греції Лорак з чоловіком і друзями покаталися на яхті і разом розрізали іменинний торт.

Доньці української співачки Ані Лорак Софії виповнилося 7 років. День народження дочки артистка вирішила відсвяткувати в Греції.

Фотографії співачка опублікувала в Instagram.

У Греції Лорак з чоловіком і друзями покаталися на яхті і разом розрізали іменинний торт.

Зазначимо, що маленька Соня росте всебічно розвиненою дитиною і знає 4 мови: російсьу, англійську, українську і турецьку, а також активно займається танцями.

Як повідомляв УНІАН, шанувальники Ані Лорак запідозрили співачку під час вагітності. На свіжому знімку співачка позує у просторому платті, приховує її струнку фігуру, що і наштовхнуло шанувальників на думки про вагітність артистки.