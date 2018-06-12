Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в Греції (фото)
09:36, 12 червня 2018Суспільство
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У Греції Лорак з чоловіком і друзями покаталися на яхті і разом розрізали іменинний торт.
Софії виповнилося 7 років / Instagram Ані Лорак
Доньці української співачки Ані Лорак Софії виповнилося 7 років. День народження дочки артистка вирішила відсвяткувати в Греції.
Фотографії співачка опублікувала в Instagram.
У Греції Лорак з чоловіком і друзями покаталися на яхті і разом розрізали іменинний торт.
Зазначимо, що маленька Соня росте всебічно розвиненою дитиною і знає 4 мови: російсьу, англійську, українську і турецьку, а також активно займається танцями.
Instagram Ані Лорак
Як повідомляв УНІАН, шанувальники Ані Лорак запідозрили співачку під час вагітності. На свіжому знімку співачка позує у просторому платті, приховує її струнку фігуру, що і наштовхнуло шанувальників на думки про вагітність артистки.
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