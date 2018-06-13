Опубліковано перше фото новонародженого сина відомої української танцівниці

Коханий танцівниці виклав милу світлину в insta-stories.

Чоловік учасниці "Танців з зірками" Олени Шоптенко, яка 9 червня народила сина, показав перше фото дитини.

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Обличчя малюка на фотографії не видно, але видно ніжки і животик. Назвали хлопчика, як і тата - Олексій, передає ТСН.

На світлині коханий Шоптенко розмістив кумедний підпис: "Генеральний спонсор всього. "Вибачте, не сьогодні".

Нагадаємо, що Олена Шоптенко народила первістка у суботу, 9 червня. Хореограф розповіла, як минули пологи та чи був під час процесу присутнім чоловік зірки Олексій.