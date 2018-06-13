Опубліковано перше фото новонародженого сина відомої української танцівниці

09:44, 13 червня 2018
Суспільство
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Перше фото сина Шоптенко / instagram.com/kzmr_mlvch

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Обличчя малюка на фотографії не видно, але видно ніжки і животик. Назвали хлопчика, як і тата - Олексій, передає ТСН.

На світлині коханий Шоптенко розмістив кумедний підпис: "Генеральний спонсор всього. "Вибачте, не сьогодні". 

Нагадаємо, що Олена Шоптенко народила первістка у суботу, 9 червня. Хореограф розповіла, як минули пологи та чи був під час процесу присутнім чоловік зірки Олексій. 

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Теги: #вагітність#пологи