«Людина-мураха та Оса»: у мережі з'явилися перші відгуки до блокбастеру
«Людина-мураха та Оса» — супергеройський фільм виробництва Marvel Studios, який вийде в прокат на початку липня.
У мережі вже з'явилися перші відгуки глядачів із США до фантастичної стрічки, пише Realist.
У головній ролі фільму знявся Пол Радд, разом з ним зіграли Еванджелін Ліллі, Майкл Пенья, Мішель Пфайффер і Майкл Дуглас.
Читайте такожНа церемонії MTV Movie Awards назвали найкращий фільм
За сюжетом стрічки, Скотт Ленг, відомий також як Людина-Мураха, вже заслужив право опинитися в команді Месників, але бажання бути ближче до власної доньки утримує його в рідному Сан-Франциско до тих пір, поки доктор Хенк Пім, який створив диво-костюм, не закликає Скотта приєднатися до нової місії. Цьго разу в Людини-Мурахи з'явиться нова напарниця — Оса.
Цікаво, що «Людина-мураха та Оса» стала 20 картиною кінематографічного всесвіту Marvel.
Обережно, у відгуках можуть бути спойлери:
"Людина-мураха та Оса" - справжнє свято. Веселе, винахідливе, розумне, з неймовірною енергетикою. Актори чудові, Еванджелін Ліллі і новачки відмінно вписалися в історію. У фільму важлива місія, але сюжет ніколи не втрачає запалу або душі
"Людина-мураха та Оса" - відмінне кіно. Неймовірно смішне і з приголомшливими спецефектами. Безумовно, варто подивитися в 3D. І тепер у мене нове улюблене камео Стена Лі
Щойно подивився "Людини-мураху та Осу". Дико смішний фільм з відмінними екшен-сценами та спецефектами
В "Людині-мурасі та Осі" на глядача чекають відмінний гумор, приголомшливі спецефекти, цікава гра зі зміною розмірів та неоднозначні лиходії. Відмінне кіно
"Людина-мураха та Оса" - це, безперечно, кльово, але сцена після титрів - найкраща частина фільму, тільки про неї думати і можу