«Людина-мураха та Оса»: у мережі з'явилися перші відгуки до блокбастеру

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"Людина-мураха та Оса" - справжнє свято. Веселе, винахідливе, розумне, з неймовірною енергетикою. Актори чудові, Еванджелін Ліллі і новачки відмінно вписалися в історію. У фільму важлива місія, але сюжет ніколи не втрачає запалу або душі

"Людина-мураха та Оса" - відмінне кіно. Неймовірно смішне і з приголомшливими спецефектами. Безумовно, варто подивитися в 3D. І тепер у мене нове улюблене камео Стена Лі

Щойно подивився "Людини-мураху та Осу". Дико смішний фільм з відмінними екшен-сценами та спецефектами

В "Людині-мурасі та Осі" на глядача чекають відмінний гумор, приголомшливі спецефекти, цікава гра зі зміною розмірів та неоднозначні лиходії. Відмінне кіно

"Людина-мураха та Оса" - це, безперечно, кльово, але сцена після титрів - найкраща частина фільму, тільки про неї думати і можу