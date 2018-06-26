«Людина-мураха та Оса»: у мережі з'явилися перші відгуки до блокбастеру

15:15, 26 червня 2018
Суспільство
193 0

У мережі вже з'явилися перші відгуки глядачів із США до фантастичної стрічки, пише Realist.

У головній ролі фільму знявся Пол Радд, разом з ним зіграли Еванджелін Ліллі, Майкл Пенья, Мішель Пфайффер і Майкл Дуглас.

Читайте такожНа церемонії MTV Movie Awards назвали найкращий фільм

За сюжетом стрічки, Скотт Ленг, відомий також як Людина-Мураха, вже заслужив право опинитися в команді Месників, але бажання бути ближче до власної доньки утримує його в рідному Сан-Франциско до тих пір, поки доктор Хенк Пім, який створив диво-костюм, не закликає Скотта приєднатися до нової місії. Цьго разу в Людини-Мурахи з'явиться нова напарниця — Оса.

Цікаво, що «Людина-мураха та Оса» стала 20 картиною кінематографічного всесвіту Marvel.

Обережно, у відгуках можуть бути спойлери:

false

"Людина-мураха та Оса" - справжнє свято. Веселе, винахідливе, розумне, з неймовірною енергетикою. Актори чудові, Еванджелін Ліллі і новачки відмінно вписалися в історію. У фільму важлива місія, але сюжет ніколи не втрачає запалу або душі

false

"Людина-мураха та Оса" - відмінне кіно. Неймовірно смішне і з приголомшливими спецефектами. Безумовно, варто подивитися в 3D. І тепер у мене нове улюблене камео Стена Лі

false

Щойно подивився "Людини-мураху та Осу". Дико смішний фільм з відмінними екшен-сценами та спецефектами

false

В "Людині-мурасі та Осі" на глядача чекають відмінний гумор, приголомшливі спецефекти, цікава гра зі зміною розмірів та неоднозначні лиходії. Відмінне кіно

false

"Людина-мураха та Оса" - це, безперечно, кльово, але сцена після титрів - найкраща частина фільму, тільки про неї думати і можу

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фільми і серіали