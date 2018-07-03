Злата Огневич на пляжі похвалилася спокусливими формами (фото)

Співачка Злата Огневич показала, як проводить відпустку.

Злата Огневич вирушила у коротку відпустку. Фотографіями з відпочинку співачка поділилася на сторінці в Instagram.

Як повідомила артистка, вона зараз відпочиває в Україні, на острові Джарилгач.

Кілька місяців тому струнка Злата Огневич зізналася, що сидить на дієті.