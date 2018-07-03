Злата Огневич на пляжі похвалилася спокусливими формами (фото)
17:58, 03 липня 2018Суспільство
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Співачка Злата Огневич показала, як проводить відпустку.
Огневич на відпочинку в Херсонській області / Instagram
Злата Огневич вирушила у коротку відпустку. Фотографіями з відпочинку співачка поділилася на сторінці в Instagram.
Як повідомила артистка, вона зараз відпочиває в Україні, на острові Джарилгач.
Кілька місяців тому струнка Злата Огневич зізналася, що сидить на дієті.
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