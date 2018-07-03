Злата Огневич на пляжі похвалилася спокусливими формами (фото)

17:58, 03 липня 2018
Суспільство
1168 0
Огневич на відпочинку в Херсонській області / Instagram

Як повідомила артистка, вона зараз відпочиває в Україні, на острові Джарилгач.

Кілька місяців тому струнка Злата Огневич зізналася, що сидить на дієті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Злата Огневич ураган