У США визначилися з найкращими фільмами жахів першої половини 2018 року (відео)

18:18, 05 липня 2018
Суспільство
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На даний момент в рейтингу 12 кінострічок, але добірка буде оновлюватися по мірі виходу нових картин, пише НВ.

У перелік кращих хорроров 2018 року увійшли такі фільми, як "Анігіляція" з Наталі Портман у головній ролі, "Тихе місце" Джон Красінскі, постапокаліптичний трилер Тягар з Мартіном Фріманом і кривава історія про жіночу лють – "Пекло".

Також в рейтингу виявилися фільми "Паранормальне", "Історії примар", "Реінкарнація", "Мохокі", "Мама і тато", "Мон мон мон монстри!", "Голодні Z" і "Помста".

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Теги: #фільми