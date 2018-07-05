У США визначилися з найкращими фільмами жахів першої половини 2018 року (відео)
18:18, 05 липня 2018Суспільство
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На даний момент в рейтингу 12 кінострічок, але добірка оновлюватиметься по мірі виходу нових картин.
Експерти порталу Vulture склали список найкращих фільмів жахів, що вийшли в першій половині 2018 року.
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На даний момент в рейтингу 12 кінострічок, але добірка буде оновлюватися по мірі виходу нових картин, пише НВ.
У перелік кращих хорроров 2018 року увійшли такі фільми, як "Анігіляція" з Наталі Портман у головній ролі, "Тихе місце" Джон Красінскі, постапокаліптичний трилер Тягар з Мартіном Фріманом і кривава історія про жіночу лють – "Пекло".
Також в рейтингу виявилися фільми "Паранормальне", "Історії примар", "Реінкарнація", "Мохокі", "Мама і тато", "Мон мон мон монстри!", "Голодні Z" і "Помста".
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