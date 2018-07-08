Організатори Atlas Weekend готуються оголосити рекордну кількість відвідувачів фестивалю (відео)

Фестиваль Atlas Weekend за тиждень відвідали півмільйона людей.

Олег Винник, актори серіалу "Школа", найвідоміші європейські діджеї, американська співачка LP та ще десятки знаменитостей - усі зібрані в одному місці - музичному фестивалі Atlas Weekend у столиці.

Читайте такожОлег Винник підкорив Atlas Weekend: кращі кадри з концерту (відео)

Фестиваль добігає кінця - 8 липня - передостанній день, а організатори вже готуються оголосити рекордну кількість відвідувачів - півмільйона за тиждень.

Нагадаємо, цього року Atlas Weekend триває 6 днів. Перший день був безкоштовним, представляв в основному українських артистів, а хедлайнером був співак Олег Винник.

Перший день київського фестивалю Atlas Weekend 2018 на ВДНГ відвідало 154 тис. людей.