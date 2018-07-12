"Досить крякати!": нове фото Лорак розкритикували в мережі

Ані Лорак звинуватили у надмірному захопленні пластикою і порадили "зав'язувати" з ботоксом.

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за свіже фото. Артистку звинуватили в надмірному захопленні пластикою і порадили "зав'язувати" з ботоксом.

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"Ви втомилися?", "Якась Ви втомлена(", "накачана ботоксом, хіба не видно?", "красива жінка, шкода занадто захоплюється пластикою", "досить крякати!!", "Не думали про новий імідж!!? Протягом років одне і теж, навіть колір волосся", "губи занадто вже великі", "на ній, тонна косметики, плюс фотошоп!", "Блін,Кароліна, і ви вже з губками качечкою)) я думала, що ви особистість, а ви, як більшість", - розкритикували підписники співачку.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії.