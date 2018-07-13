"Ви готові побачити?": Ані Лорак похвалилася спортивною фігурою (фото)

На знімку Ані Лорак позує у спортивній формі. Фото набрало майже 130 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність у РФ, продемонструвала спортивну фігуру.

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Відповідним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Ну що? Ви готові побачити мої улюблені вправи?", – підписала фото співачка.

"Яка красуня", "Тобі точно 40 буде, Кароліночко", "Ідеальна", "Струнка", "Спортивна", "Фігура-супер", "Інтимну частину видно", "Фітнес-богиня", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше опальна українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і проживає в Росії, знову натрапила на критику прихильників за нове фото. Артистка поділилася в Instagram відвертим знімком у червоному купальнику.