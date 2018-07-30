"Як порнозірка": фото Ані Лорак у відвертій сукні розкритикували в мережі

В коментарях почалося активне обговорення пластичних операцій співачки.

Ані Лорак опублікувала фото зі своєї поїздки на фестиваль "Жара" в Баку, на ньому зірка зображена у відвертій рожевій сукні, на підборах і з нюдовим макіяжем.

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Фото співачка оприлюднила в Instagram В коментарях почалося активне обговорення пластичних операцій співачки. Багатьом здалося, що Ані помітно постаріла за останній час. Інші ж вважають, що пластика псує її індивідуальність.

@esterabnerofficial Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 29 Лип 2018 в 1:36 PDT

"Не спотворюйте себе пластикою, вона вам не потрібна"; "Після пластики стала як всі. Ніякої індивідуальності. Адже красуня була"; "Прямо як якась порнозірка"; "А каже, що не робила операцій. Хіба не очевидно, що їх тут повно?"; - пишуть передплатники співачки.

Раніше Настя Каменських похвалилася апетитними формами.