"Як порнозірка": фото Ані Лорак у відвертій сукні розкритикували в мережі

11:52, 30 липня 2018
Суспільство
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Фото зібрав більше 50 тисяч лайків / фото instagram.com/anilorak

Ані Лорак опублікувала фото зі своєї поїздки на фестиваль "Жара" в Баку, на ньому зірка зображена у відвертій рожевій сукні, на підборах і з нюдовим макіяжем.

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Фото співачка оприлюднила в Instagram В коментарях почалося активне обговорення пластичних операцій співачки. Багатьом здалося, що Ані помітно постаріла за останній час. Інші ж вважають, що пластика псує її індивідуальність.

@esterabnerofficial

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

"Не спотворюйте себе пластикою, вона вам не потрібна"; "Після пластики стала як всі. Ніякої індивідуальності. Адже красуня була"; "Прямо як якась порнозірка"; "А каже, що не робила операцій. Хіба не очевидно, що їх тут повно?"; - пишуть передплатники співачки.

Раніше Настя Каменських похвалилася апетитними формами.

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Теги: #Ані Лорак#Ані Лорак в Росії#Ані Лорак пластика