Кличко-молодший і Панеттьєрі скасували заручини — ЗМІ (фото)

Папараці підловили Хайден Панеттьєрі на побаченні з невідомим чоловіком.

Український екс-боксер Володимир Кличко і чарівна актриса Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Це дуже засмутило їх шанувальників.

Ще місяць тому Володимир Кличко і його наречена зіркова Хайден Панеттьєрі вирушили на відпочинок у Грецію. У поїздку пара взяла і свою доньку 3-річну Кайю Євдокію. Очевидці ще тоді помітили, що актриса не носить обручку, але інсайдери західних ЗМІ запевнили, що Володимир і Хайден досі живуть під одним дахом, а їх відносини не мають тріщин.

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"Хайден не носить обручку, але вони, безумовно, пара. Вони були щасливими і усміхненими, коли гуляли по місту, разом вечеряли біля води, він (Володимир Кличко, – ред.) обіймав її", – розповів інсайдер, пише 24 канал.

Однак минув місяць, як в ЗМІ з'явилася інформація про можливий розрив відносин. Як повідомляє E-News, Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини.

"Хайден і Володимир знаходяться в прекрасних і дружніх відносинах. Вони – більша частина життя один одного. Хайден повертається в Лос-Анджелес і буде вирішувати, що робити далі", – зазначив інсайдер.

За його словами, Хайден Панеттьєрі зараз сама. Спільна дочка з Володимиром Кличком залишилася з батьком.

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Зазначається, що нещодавно папараці помітили Хайден в компанії молодого чоловіка, з яким вона вечеряла разом в одному з ресторанів Голлівуду. Судячи з фотографій, вони вели себе як справжня закохана пара. Заклад Хайден і її приятель покинули, тримаючись за руки, при цьому вони не приховували своїх усмішок і не ховалися від папараці.

Нагадаємо, що стосунки Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі були дуже непростими. Вперше чутки про їх роман з'явилися в 2010 році, коли актриса прийшла підтримати коханого на бій з Семюелем Пітером. За рік пара розлучилася, а вже в 2013 році в ЗМІ говорили, що Володимир Кличко зробив пропозицію вийти заміж Хайден Панеттьєрі. У розпал революції Гідності пара навіть відвідала Київ, підтвердивши чутки про заручини. Вже в 2014 році Хайден народила дочку, яку назвали Кайею. Друге ім'я дівчинки – Євдокія, бо так звали бабусю боксера.