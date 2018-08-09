"Як ексгібіціоніст": напівголий Козловський порівняв себе зі світовою зіркою і нарвався на критику

На знімку Козловський зображений в білих трусах, рибацьких чоботах і плащі. При цьому рука співака розташована на інтимному місці.

Популярний український виконавець Віталій Козловський, який нещодавно розбурхав шанувальників голим фото, знову нарвався на критику в мережі.

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Відповідні фото співак опублікував у своєму Instagram. На знімку Козловський зображений в білих трусах, рибацьких чоботах і плащі. При цьому рука співака розташована на інтимному місці. Співак вирішив, що його образ схожий на сценічний наряд американської співачки Ріанни.

"Голосуємо!!! Ботфорти Ріани або рибальські чоботи дядька Васі, позичені для зйомок нового кліпу?", - він підписав фото.

Шанувальники співака розкритикували фото.

"Який жах, я до нього ставилася з такою симпатією, але ці фото ганьба, взагалі він там що з розуму вижив?", "На Ріану якось дивитися приємніше, ніж на "вас", "А труси навіщо одягнув? Досить було ботфортів і плаща", "Зате ми згадали Витальку )) як кажуть «будь-який піар хороший» навіть такий", - пишуть користувачі.

Раніше повідомлялося, що Віталій Козловський вразив мережу "голим" фото.