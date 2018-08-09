"Тигриця": Надя Дорофєєва підкорила мережу новим образом
15:32, 09 серпня 2018Суспільство
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Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним знімком - фото набрало понад 70 тисяч лайків.
Дорофєєва показав кадр з нової фотосесії / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася в мережі новим знімком.
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Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним знімком. Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує для журналу Viva! - співачку похвалили за вдалий кадр. Знімок набрав понад 70 тисяч лайків.
Шанувальники співачки в коментарях захоплюються її фотосесією. "Погляд тигриці", "Красуня, просто клас", "Надя, ти прекрасна", "Чудове фото, шикарна дівчина", - пишуть фанати.
Раніше Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику.
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