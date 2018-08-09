"Тигриця": Надя Дорофєєва підкорила мережу новим образом

15:32, 09 серпня 2018
Суспільство
30 0
Дорофєєва показав кадр з нової фотосесії / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте також"Яка гаряча": Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику

Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним знімком. Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує для журналу Viva! - співачку похвалили за вдалий кадр. Знімок набрав понад 70 тисяч лайків.

Все добре , але стій ...)

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on

Шанувальники співачки в коментарях захоплюються її фотосесією. "Погляд тигриці", "Красуня, просто клас", "Надя, ти прекрасна", "Чудове фото, шикарна дівчина", - пишуть фанати.

Раніше Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофєєва