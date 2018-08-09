"Тигриця": Надя Дорофєєва підкорила мережу новим образом

Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним знімком - фото набрало понад 70 тисяч лайків.

Солістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася в мережі новим знімком.

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Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним знімком. Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує для журналу Viva! - співачку похвалили за вдалий кадр. Знімок набрав понад 70 тисяч лайків.

Все добре , але стій ...) A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 9, 2018 at 3:15 PDT

Шанувальники співачки в коментарях захоплюються її фотосесією. "Погляд тигриці", "Красуня, просто клас", "Надя, ти прекрасна", "Чудове фото, шикарна дівчина", - пишуть фанати.

Раніше Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику.