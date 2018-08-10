У Києві помітили російського актора, який активно підтримував окупацію Криму (фото)

В одному з районів столиці знімали серіал за участю Нікіти Панфілова.

У Києві на Відрадному сьогодні, 10 серпня, відбувалося знімання російського серіалу "Пес" за участю актора Нікіти Панфілова, який активно підтримував анексію Криму Росією.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Катерина Котлярова.

"Суперове відчуття, коли біля дому відбувалися знімання фільму "Пес". Незважаючи на насиченість дня, головні актори Нікіта Панфілов, Андрій Самінін та Мухтар (сьогодні був саме він) приділили нам свою увагу. Вдячна їм за гарний настрій", - написала вона.

Читайте такожПровал російської пропаганди: фільм "Крим" в Петербурзі показують в порожніх залах

Також на зніманні був присутній екс-боєць батальйону "Айдар" Юрій Оксюковський.

20 квітня 2018 року російський актор, ведучий серіалу "Бастіони Росії" Нікіта Панфілов потрапив до бази "Миротворця", відзначає ТСН.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення до окупованого Росією Криму. Участь у пропагандистських акціях Росії (країна-агресор). Участь у спробах легалізації анексії АР Крим", - наголошується на сайті "Миротворця".