В РФ "перевірять" всіх артистів після відмови Лайми Вайкуле їхати до Криму

Перевірка пройде у стосовно не тільки Вайкуле, але і в цілому зарубіжних артистів, які приїжджають в Росію з гастролями. Будуть перевірені також російські зірки.

Громадська рада при Головному управлінні МВС РФ перевірить концертну діяльність латвійської співачки Лайми Вайкуле.

Про це передає РБК з посиланням на керівника робочої групи з питань злочинності у сфері економіки громадської ради при МВС РФ Олександра Хаминського.

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Перевірка пройде у стосовно Вайкуле, але і в цілому зарубіжних артистів, які приїжджають в Росію з гастролями. Будуть перевірені також російські зірки.

За словами Хаминського, він вже більше року займається питанням оподаткування виконавців, які виступають на корпоративних заходах та приватних вечірках. Для них, розповів він, буде створено особливий податковий режим і введені штрафи за його порушення.

Він звернув увагу на те, що закордонні артисти часто в'їжджають до Росії по багаторазовій туристичній візі і виступають на корпоративних та приватних заходах. Для комерційних виступів артистові потрібна робоча віза, для безкоштовних концертів — гуманітарна.

Раніше співачка Лайма Вайкуле зробила резонансну заяву про те, що не буде виступати в окупованому Росією Криму.