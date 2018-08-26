"Рот до вух дотягнула": Ані Лорак шокувала фанатів новим фото
00:11, 26 серпня 2018Суспільство
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Шанувальники Ані Лорак звинуватили її в надмірному захопленні пластичними операціями.
Ані Лорак показала нове фото / instagram.com/anilorak
Одіозна українська співачка Ані Лорак знову натрапила на шквал критики, опублікувавши нове селфі.
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Артистка зробила знімок в машині і розмістила його у своєму Instagram. Деяким знімок сподобався, проте інші розкритикували співачку за пластику.
"Рот цей дотягла до вух. У чому краса,люди?" "Зупинися з пластикою", "Раніше вона була набагато цікавіше. А зараз, як всі - губки бантиком", "Що за мода на качині губищи", - пишуть в мережі.
Раніше Лободу розкритикували в мережі за нове фото.
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