"Рот до вух дотягнула": Ані Лорак шокувала фанатів новим фото

Шанувальники Ані Лорак звинуватили її в надмірному захопленні пластичними операціями.

Одіозна українська співачка Ані Лорак знову натрапила на шквал критики, опублікувавши нове селфі.

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Артистка зробила знімок в машині і розмістила його у своєму Instagram. Деяким знімок сподобався, проте інші розкритикували співачку за пластику.

"Рот цей дотягла до вух. У чому краса,люди?" "Зупинися з пластикою", "Раніше вона була набагато цікавіше. А зараз, як всі - губки бантиком", "Що за мода на качині губищи", - пишуть в мережі.

Раніше Лободу розкритикували в мережі за нове фото.