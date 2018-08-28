"Жену поломали": чоловік Слави з "НеАнгелів" розповів про травму під час підготовки шоу "Танці з зірками"
Пластичний хірург Едгар Камінський оприлюднив в Instagram пост, в якому розповів про травму своєї дружини, солістки групи "НеАнгели" Слави Камінської, і запитав, чи варто їй брати участь в шоу "Танці з зірками".
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"Друзі, допоможіть прийняти правильне рішення. Не так давно віддав дружину в телевізійний проект. Дружину поламали. Тепер займаюся ремонтом. Але, як ви знаєте, кожен ремонт вимагає часу, поки деталі склеются і знову правильно запрацюють. Можна, правда, відремонтувати швидко, тяп-ляп, підклеїти, пофарбувати, і погратися пару місяців, поки серйозно не вийде з ладу. Питання: дружина, мати моїх дітей потрібна зараз для шоу, ТВ (це її робота, душа і одна з цілей в житті, я це прекрасно розумію) або для нашої родини, для нашого сімейного майбутнього?" – написав він.
Користувачі Instagram одноголосно відповіли, що здоров'я важливіше.