Популярний у 90-х співак переніс операцію

Жуков почав лікування на початку червня й вже пережив два хірургічні втручання.

Фронтмен популярного в 90-х поп-гурту "Руки вверх!" Сергій Жуков пережив чергову операцію.

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"Друзі! Операція моя минула успішно! Я вже перебуваю в палаті, встаю, пересуваюся, почуваюся дуже добре і позитивно!.. Тепер попереду реабілітація...", - написав він в Instagram.

Поп-група "Руки вверх!" заснована в 1996 році. До її репертуару входять пісні "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" та інші.

Раніше лідер російської поп-групи "Руки вверх!" Сергій Жуков скасував майбутні концерти колективу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Музикант записав відеозвернення до шанувальників із лікарняної палати.