Популярний у 90-х співак переніс операцію
Фронтмен популярного в 90-х поп-гурту "Руки вверх!" Сергій Жуков пережив чергову операцію.
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"Друзі! Операція моя минула успішно! Я вже перебуваю в палаті, встаю, пересуваюся, почуваюся дуже добре і позитивно!.. Тепер попереду реабілітація...", - написав він в Instagram.
Поп-група "Руки вверх!" заснована в 1996 році. До її репертуару входять пісні "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" та інші.
Раніше лідер російської поп-групи "Руки вверх!" Сергій Жуков скасував майбутні концерти колективу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Музикант записав відеозвернення до шанувальників із лікарняної палати.
Друзі! Операція моя пройшла успішно! Я вже перебуваю в палаті, встаю, пересуваюся, відчуваю себе дуже добре і позитивно!!! Хочу сказати величезне спасибі моїм хірургам, лікарям, медсестрам, всій країні, всім Вам за підтримку і переживання, за 8 тисяч щиросердних коментарів, за десятки тисяч молитов і добрі слова! Тепер належить реабілітація і я сподіваюся, що вже скоро я зможу порадувати вас і своєю творчістю і новим здоровим і відродженим Жуковим:) В найближчі дні, постараюся записати для вас відео! ДЯКУЮ!!!