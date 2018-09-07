Ведуча «Орла і решки» розлучилася з чоловіком

У 2016 році Аліна Астровська розписалася і обвінчалася з бізнесменом Ігорем, а нещодавно пара розійшлася.

Нова ведуча «Орла і решки» Аліна Астровська розлучилася з чоловіком.

Про це повідомляє "Медіаняня".

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Деякі зірки ретельно приховують свої весілля, а деякі – замовчують про розлучення. Наприклад, Аліна Астровська, колись побувала в ролі головної «холостячки» країни, а нині - вона ведуча «Орла і Решки». У 2016 році вона розписалася і обвінчалася з бізнесменом Ігорем. Весілля пара так і не організувала, а нещодавно молоді люди і зовсім розлучилися.

Причому Аліна повідомила про це побіжно, даючи інтерв'ю про проект «Орел і Решка», і про причини розставання вона вирішила не розповідати.

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