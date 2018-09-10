Знімок Меладзе і Джанабаєвої в домашніх халатах не дав спокою хейтерам (фото)

Співак опублікував спільний з дружиною знімок, зроблений під час прогулянки на теплоході.

Під час річкового круїзу Валерій Меладзе виклав у своєму мікроблозі фотографію, на якій зображений з дружиною Альбіною Джанабаєвою.

На знімку вони обидва в затишних теплих халатах відпочивають на палубі, дружина обіймає Валерія, обидва сміються.

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Не залишилися осторонь злостивці, які не можуть пробачити Меладзе щастя в новій сім'ї через те, що він покинув свою першу дружину Ірину. Однак на ці неприємні слова відповідали фанати, які зазначили, що особисте життя артиста - це тільки його справа, і запропонували обговорювати в першу чергу його творчість:

"Я вчора побачила першу дружину Кості Меладзе,я звичайно вибачаюсь,Вірочка може і симпатяжка,але в порівнянні з його колишньою дружиною,вона просто мавпочка!!!!"

"Коли у мужика дружина прекрасна царівна,в коханки він обов'язково візьме бабу ягу"

"Лисиця альбіна і мавпочка Віра знають що роблять".