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"Бабка з ботокса і силікону": Ані Лорак шокувала фанатів новим фото

17:19, 11 вересня 2018
Суспільство
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Ані Лорак розкритикували в мережі / instagram.com/anilorak

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Співачка опублікувала фото в Instagram, на якому стилісти зробили їй укладку, як у Мерілін Монро.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Проте, нове фото Лорак викликало неоднозначну реакцію в мережі. Деяким фанатам не сподобався її образ.

"Я вас благаю, змініть стиліста і візажиста. Ви дуже гарна жінка, а вони з вас стару роблять", "Фуу", "Знайшли з ким порівнювати! Силіконо-ботоксну бабу Лорак - з сексапільною жінкою - Монро!", "Фу! Така стрьомна!", "Їй потрібно відпочити. Інакше це все погано скінчиться", "Неадекватні у Лорак фанати! Порівнюють красуню -Монро з чудовиськом - Лорак", "Лорак - ботоксне сміття!", - пишуть в мережі.

Раніше мережа жахнуло фото Ані Лорак з Філіпом Кіркоровим.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак