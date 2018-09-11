"Бабка з ботокса і силікону": Ані Лорак шокувала фанатів новим фото

Стилісти зробили їй укладку, як у Мерилін Монро, однак в мережі співачку порівняли з Джокером.

Українська співачка Ані Лорак, гастролююча в Росії, опублікувала нове фото з червоної доріжки. Читайте такожАні Лорак заявила, що не зможе пробачити зраду Співачка опублікувала фото в Instagram, на якому стилісти зробили їй укладку, як у Мерілін Монро. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 11 Вер 2018 в 3:23 PDT Проте, нове фото Лорак викликало неоднозначну реакцію в мережі. Деяким фанатам не сподобався її образ. "Я вас благаю, змініть стиліста і візажиста. Ви дуже гарна жінка, а вони з вас стару роблять", "Фуу", "Знайшли з ким порівнювати! Силіконо-ботоксну бабу Лорак - з сексапільною жінкою - Монро!", "Фу! Така стрьомна!", "Їй потрібно відпочити. Інакше це все погано скінчиться", "Неадекватні у Лорак фанати! Порівнюють красуню -Монро з чудовиськом - Лорак", "Лорак - ботоксне сміття!", - пишуть в мережі. Раніше мережа жахнуло фото Ані Лорак з Філіпом Кіркоровим.

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