Українська співачка, яка втекла до РФ, заінтригувала знімком у весільній сукні (фото)
15:49, 14 вересня 2018Суспільство
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Шанувальники припустили, що Аліна Гросу підбирає весільний наряд і незабаром таки піде під вінець.
Аліна поки не збирається / соцмережі
Молода українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка отримувала пропозицію вийти заміж у 18 років, показала себе в несподіваному образі. 23-річна дівчина показалася в білосніжній весільній сукні і зі святковою зачіскою.
Шанувальники припустили, що Аліна Гросу підбирає весільний наряд і незабаром таки піде під вінець. На інших фото актриса вечеряє в ресторані з загадковим хлопцем, пише "Факти".
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Виявилося, заміж Аліна поки що не збирається. Роль нареченої вона приміряла на зйомках серіалу в Києві. У фільмі «Таємна любов» їй дісталася одна з головних ролей. А фото — це кадри зі знімального майданчика.
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