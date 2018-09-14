Українська співачка, яка втекла до РФ, заінтригувала знімком у весільній сукні (фото)

Шанувальники припустили, що Аліна Гросу підбирає весільний наряд і незабаром таки піде під вінець.

Молода українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка отримувала пропозицію вийти заміж у 18 років, показала себе в несподіваному образі. 23-річна дівчина показалася в білосніжній весільній сукні і зі святковою зачіскою.

Шанувальники припустили, що Аліна Гросу підбирає весільний наряд і незабаром таки піде під вінець. На інших фото актриса вечеряє в ресторані з загадковим хлопцем, пише "Факти".

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