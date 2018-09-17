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Брежнєва розбурхала мережу відвертим фото без білизни

12:01, 17 вересня 2018
Суспільство
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Брежнєва оголила груди / фото instagram.com/ververa

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На своїй сторінці в Instagram артистка показала знімок, на якому позує в міні-сукні з глибоким декольте. Також можна помітити, що співачка без спідньої білизни.

Думки шанувальників щодо зовнішнього вигляду Брежнєвої розділилися: одні вважають образ артистки вульгарним, інші ж, навпаки, підтримали Віру.

Раніше Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю "Жара" в Баку. Для виходу в світ вона обрала чорну сукню з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.

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Теги: #фоторепортаж#Віра Брежнєва