Брежнєва розбурхала мережу відвертим фото без білизни

Віра Брежнєва показала фото без бюстгальтера.

Українська співачка, екс-учасниця культового жіночого колективу "ВІА Гра" Віра Брежнєва порадувала шанувальників відвертим фото.

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На своїй сторінці в Instagram артистка показала знімок, на якому позує в міні-сукні з глибоким декольте. Також можна помітити, що співачка без спідньої білизни.

Думки шанувальників щодо зовнішнього вигляду Брежнєвої розділилися: одні вважають образ артистки вульгарним, інші ж, навпаки, підтримали Віру.

Раніше Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю "Жара" в Баку. Для виходу в світ вона обрала чорну сукню з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.