Скромна і спортивна: що викладає в Instagram "Міс Україна-2018" (фото)
12:23, 21 вересня 2018Суспільство
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Варто відзначити, що Вероніка активно цікавиться долею дітей-сиріт.
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У Києві пройшов фінал конкурсу краси «Міс Україна-2018», переможницею якого стала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко.
Варто відзначити, що Вероніка активно цікавиться долею дітей-сиріт. Зрідка красуня публікує спокусливі фото в купальнику.
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