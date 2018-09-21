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Скромна і спортивна: що викладає в Instagram "Міс Україна-2018" (фото)

12:23, 21 вересня 2018
Суспільство
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Варто відзначити, що Вероніка активно цікавиться долею дітей-сиріт. Зрідка красуня публікує спокусливі фото в купальнику.

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Теги: #конкурс міс україна