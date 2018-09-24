"Стара жінка у купальнику": Ані Лорак розкритикували в Instagram за відверте декольте (фото)

Користувачі мережі не вподобали занадто відверте, на їхню думку, вбрання артистки і написали їй гнівні коментарі.

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за екстравагантний образ. Співачка сфотографувалася в блискучому чорному боді з паєтками з відвертим декольте і білій пухнастій накидці, що нагадує крила.

Користувачі мережі не вподобали занадто відверте, на їхню думку, вбрання артистки і написали їй гнівні коментарі.

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"Що з нашими артистами сталося, надіти нічого чи що, вічно голі, господи, дай їм одягу", "Ані, на "носі" 40 вже, давай вже одягнися", "Одягу все менше і менше...чим старше, тим менше...", "Баба в купальнику з декольте до області геніталій", "Скромність прикрашає людину, шкода, що не всі хочуть зрозуміти", "Змініть візажиста! Він вас спотворює! У цих відтінках вік на обличчя", "Занадто вульгарно, нам скромно піде", "Вона останнім часом просто голою виходить на сцену, цим і відвертає від себе. Доросла, шановна жінка, але веде себе як з панелі", "Найміть стиліста! Просто жахливий несмак, до смішного", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, Лорак з голим животом і ланцюгом на шиї розкритикували в Instagram.