У родині популярної української ведучої сталося горе

Ведуча Леся Нікітюк втратила найріднішу людину.

Прямо в день ефіру "Танців з зірками", 23 вересня, популярна українська телеведуча, зірка "Орла і решки" Леся Нікітюк дізналася про смерть свого дядька.

Незважаючи ні на що, Нікітюк зібралася і станцювала зі своїм партнером шоу "Танці з зірками" і пройшла до наступного ефіру.

Нагадаємо, в неділю, 23 вересня, на телеканалі 1+1 відбувся п'ятий випуск шоу "Танці з зірками". За результатами голосування залишили шоу Маша Єфросиніна та її партнер Максим Леонов.