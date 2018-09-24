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У родині популярної української ведучої сталося горе

12:03, 24 вересня 2018
Суспільство
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Помер дядько Нікітюк / фото instagram.com/lesia_nikituk

Прямо в день ефіру "Танців з зірками", 23 вересня, популярна українська телеведуча, зірка "Орла і решки" Леся Нікітюк дізналася про смерть свого дядька.

Незважаючи ні на що, Нікітюк зібралася і станцювала зі своїм партнером шоу "Танці з зірками" і пройшла до наступного ефіру.

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Нагадаємо, в неділю, 23 вересня, на телеканалі 1+1 відбувся п'ятий випуск шоу "Танці з зірками". За результатами голосування залишили шоу Маша Єфросиніна та її партнер Максим Леонов.

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Теги: #смерть#танці з зірками