Глибоке декольте й оголені ноги: Настя Каменських з'явилася у відвертому вбранні (фото)
12:06, 27 вересня 2018Суспільство
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Наразі Настя Каменських перебуває зі своєю командою в Маямі.
Каменських постала в спокусливому образі / фото instagram.com/kamenskux
26 вересня Настя Каменських стала гостею ранкового телешоу в Америці "Despierta Аmегіса!".
Співачка представила свою нову іспаномовну композицію "Peligroso", а також дала інтерв'ю іспанською мовою. Фотографії артистка опублікувала в Instagram.
На знімках Настя Каменських з'явилася в короткій яскравій сукні з глибоким декольте і високим розрізом.
фото instagram.com/kamenskux
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня популярна українська співачка Настя Каменських NK презентувала новий кліп на пісню "Peligroso".
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