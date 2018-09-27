Глибоке декольте й оголені ноги: Настя Каменських з'явилася у відвертому вбранні (фото)

Наразі Настя Каменських перебуває зі своєю командою в Маямі.

26 вересня Настя Каменських стала гостею ранкового телешоу в Америці "Despierta Аmегіса!". Співачка представила свою нову іспаномовну композицію "Peligroso", а також дала інтерв'ю іспанською мовою. Фотографії артистка опублікувала в Instagram. На знімках Настя Каменських з'явилася в короткій яскравій сукні з глибоким декольте і високим розрізом. Як повідомляв УНІАН, 20 вересня популярна українська співачка Настя Каменських NK презентувала новий кліп на пісню "Peligroso".

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