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Глибоке декольте й оголені ноги: Настя Каменських з'явилася у відвертому вбранні (фото)

12:06, 27 вересня 2018
Суспільство
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Каменських постала в спокусливому образі / фото instagram.com/kamenskux

Співачка представила свою нову іспаномовну композицію "Peligroso", а також дала інтерв'ю іспанською мовою. Фотографії артистка опублікувала в Instagram.

На знімках Настя Каменських з'явилася в короткій яскравій сукні з глибоким декольте і високим розрізом.

фото instagram.com/kamenskux

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня популярна українська співачка Настя Каменських NK презентувала новий кліп на пісню "Peligroso".

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Теги: #фото#Настя Каменських