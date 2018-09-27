"Пампушка": Даша Астаф'єва показала, як виглядала в 20 років (фото)

Шанувальники відзначили, що в юності Даша була "пампушкою", але дуже красивою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter