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"Пампушка": Даша Астаф'єва показала, як виглядала в 20 років (фото)

16:33, 27 вересня 2018
Суспільство
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Астаф'єва поділилася архівних знімком / фото instagram.com/da_astafieva

"Просто хотіла нагадати про себе двадцятирічну... Є тут хто мене ще такою пам'ятає!?, - написала Астаф'єва. Шанувальники відзначили, що в юності Даша була "пампушкою", але дуже красивою.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва пояснила, чому знімається оголеною.

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Теги: #Даша Астаф'єва