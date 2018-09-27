"Пампушка": Даша Астаф'єва показала, як виглядала в 20 років (фото)
16:33, 27 вересня 2018Суспільство
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Шанувальники відзначили, що в юності Даша була "пампушкою", але дуже красивою.
Астаф'єва поділилася архівних знімком / фото instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва показала, якою була в 20 років. Архівне фото зірка показала у своєму Instagram.
"Просто хотіла нагадати про себе двадцятирічну... Є тут хто мене ще такою пам'ятає!?, - написала Астаф'єва. Шанувальники відзначили, що в юності Даша була "пампушкою", але дуже красивою.
Нагадаємо, раніше Астаф'єва пояснила, чому знімається оголеною.
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