Туалетний папір з зображенням Путіна здивував дочку Орнелли Муті в Одесі (фото)
Відома італійська актриса Орнелла Муті прилетіла з виставою "Суд над відьмою" в українські міста – Одесу (2 жовтня) і Київ (1 жовтня). Зірка фільму "Приборкання норовливого" відвідала Україну зі своєю 43-річною дочкою Найке Рівеллі.
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Цікаво, що Найке Рівеллі, яка також знімалася в кіно і займалася музикою, прославилася не своїм творчим талантом, а розкутими публікаціями в соціальних мережах. Про подорож до Одеси у вівторок, 2 жовтня, Найке також розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Дочка Орнелли Муті опублікувала фото туалетного паперу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
"В українському магазині. Уявіть, якщо б це зробили в Італії із зображенням наших політиків", – прокоментувала знімок Найке.
In Ucraina 🇺🇦 in un negozio. Immaginate se lo facessero in Italia 🇮🇹 con le faccine dei nostri politici.. #naikerivelli #vetrine #ukraine #ucraina #negozi #cartaigienica #politica #follia #generale @nenofagiolone.robertofazioli @ornellamuti @skycap @dannymacri_7 @christian_cetorelli @andreafachinetti87 @blueeyedfamily @robirvl @dagocafonal @il_rammaricato