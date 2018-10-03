Туалетний папір з зображенням Путіна здивував дочку Орнелли Муті в Одесі (фото)

Відома італійська актриса Орнелла Муті прилетіла з виставою "Суд над відьмою" в українські міста – Одесу (2 жовтня) і Київ (1 жовтня). Зірка фільму "Приборкання норовливого" відвідала Україну зі своєю 43-річною дочкою Найке Рівеллі.

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Цікаво, що Найке Рівеллі, яка також знімалася в кіно і займалася музикою, прославилася не своїм творчим талантом, а розкутими публікаціями в соціальних мережах. Про подорож до Одеси у вівторок, 2 жовтня, Найке також розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дочка Орнелли Муті опублікувала фото туалетного паперу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

"В українському магазині. Уявіть, якщо б це зробили в Італії із зображенням наших політиків", – прокоментувала знімок Найке.