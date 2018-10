Туалетний папір з зображенням Путіна здивував дочку Орнелли Муті в Одесі (фото)

In Ucraina 🇺🇦 in un negozio. Immaginate se lo facessero in Italia 🇮🇹 con le faccine dei nostri politici.. #naikerivelli #vetrine #ukraine #ucraina #negozi #cartaigienica #politica #follia #generale @nenofagiolone.robertofazioli @ornellamuti @skycap @dannymacri_7 @christian_cetorelli @andreafachinetti87 @blueeyedfamily @robirvl @dagocafonal @il_rammaricato

A post shared by Naike Rivelli (@naikerivelli) on Oct 2, 2018 at 1:13pm PDT