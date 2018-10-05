Фото Лорак з концерту в Києві розкритикували в мережі

Артистка виступила на концерті телеканалу "Інтер".

Опальна українська співачка Ані Лорак розлютила користувачів мережі своїм виступом у Києві. Артистка виступила на концерті телеканалу "Інтер".

Зокрема, український політолог Олексій Голобуцький допустив, що Росії набридла "пошарпана "діва".

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"Тепер для заробітків годяться і скромні зали України? Як би зубасті російські конкуренти остаточно не витиснули з тамтешнього ринку Лорак як "неліквід" - куди нам дівати тоді?!" - написав він на сторінці в Facebook/

Користувачі мережі його підтримали: "В Магадан!", "У Росії шаурма закінчилася!" - пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, фото Подкопаєвої і Лорак розгнівало мережу. У мережі звинуватили Подкопаєву в дружбі зі "зрадницею України".