Джамала здивувала шанувальників сексуальним фото
15:45, 05 жовтня 2018Суспільство
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Знімок гідно оцінили фанати Джамали, які не соромляться висловлювати своє захоплення її новим образом.
Знімок гідно оцінили фани / Прес-служба 1+1
Українська виконавиця Джамала виклала в Instagram новий, досить чуттєвий знімок.
На фото зірка стоїть біля стіни в джинсах і трендовій об'ємній джинсовій куртці. Під якою видніється лише кілька тонких смужок тасьми від бюстгальтера.
Знімок вже по достоїнству оцінили підписники Джамали, які не соромляться висловлювати своє захоплення її новим образом.
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