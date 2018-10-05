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Джамала здивувала шанувальників сексуальним фото

15:45, 05 жовтня 2018
Суспільство
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Знімок гідно оцінили фани / Прес-служба 1+1

На фото зірка стоїть біля стіни в джинсах і трендовій об'ємній джинсовій куртці. Під якою видніється лише кілька тонких смужок тасьми від бюстгальтера.

Знімок вже по достоїнству оцінили підписники Джамали, які не соромляться висловлювати своє захоплення її новим образом.

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Теги: #Джамала